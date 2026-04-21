BoA habría perdido más de Bs 25 mil por cada vuelo a La Habana

El Gobierno denunció un presunto daño económico de Bs 18,4 millones a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), debido a la operación de vuelos hacia La Habana que habrían sido realizados sin criterios de rentabilidad.

Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se registró un perjuicio inicial de Bs 14,4 millones, principalmente por la baja ocupación de los vuelos.

“Se evidenció que las aeronaves, con capacidad para 168 pasajeros, operaban con apenas entre 11 y 22 personas a bordo”, explicó la autoridad.

Uno de los casos más llamativos ocurrió el 19 de septiembre de 2024, cuando un vuelo partió con solo 11 pasajeros, dejando más de 150 asientos vacíos. Esta situación generaba pérdidas superiores a los 25 mil dólares por cada operación.

“El estudio técnico, operativo y financiero para esta ruta jamás se realizó”, cuestionó la autoridad, apuntando a una presunta mala planificación.

Ante estos hechos, el Ministerio Público admitió la investigación contra al menos seis exfuncionarios, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por posibles delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora (según el reporte), cuestionó la lógica de mantener vuelos internacionales con baja demanda.

“Llama la atención que con pocos pasajeros se haya mantenido esta ruta, por lo que también se investigará qué tipo de carga se transportaba”, afirmó.

La autoridad añadió que se realizarán auditorías a otras empresas estatales para identificar posibles irregularidades similares.

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