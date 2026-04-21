¿Aún no estás habilitado para el cobro del Bono PEPE? Esto dice la Gestora

Ante las constantes consultas y la creciente preocupación de los beneficiarios que aún no figuran como "habilitados" para el cobro del Bono PEPE, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado oficial para explicar el estado actual del proceso y presentó un reporte actualizado de los pagos realizados hasta la fecha.

La entidad aseguró que el sistema de habilitación no está cerrado, sino que opera de manera continua. Según explicaron, los retrasos u "observaciones" en el sistema responden a protocolos estrictos de seguridad para garantizar que el beneficio llegue a las personas correctas.

Claves sobre la habilitación

Para dar tranquilidad a quienes aún esperan su turno, la institución destacó:

Validación de datos: Si un usuario aparece con observaciones, es porque el sistema está cruzando información con fuentes primarias para asegurar la transparencia.

No es necesario ir a oficinas: Se pidió evitar filas innecesarias en las sucursales, ya que los tiempos de respuesta se están agilizando de forma interna.

"Entendemos la urgencia de recibir el pago... el proceso de habilitación es continuo", señala la respuesta oficial de la entidad.

Canales de atención

Para asistencia personalizada, la Gestora recordó que está disponible la línea gratuita 800101070 y el WhatsApp 67195524. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de la página oficial www.gestora.bo.

Avance del Programa PEPE

Según el último reporte del "Contador de Pagos" con corte al 20 de abril, el programa muestra una ejecución sólida, habiendo llegado ya a 1.887.253 beneficiarios, de un total habilitado de 2.158.300. El desglose por sectores muestra el siguiente alcance:

Bono Juancito Pinto: 859.959 beneficiarios pagados.

Renta Dignidad: 943.639 beneficiarios pagados.

Bono Juana Azurduy: 56.159 beneficiarios pagados.

Bonos Indigencia y Discapacidad: Más de 27.000 beneficiarios alcanzados.

La Gestora enfatizó que los recursos provienen del Tesoro General de la Nación y financiamiento externo, por lo que no se ponen en riesgo los aportes de los jubilados ni la Renta Dignidad.

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