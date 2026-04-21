Más de Bs 14,6 millones ya fueron pagados por daños de gasolina desestabilizada

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias informó este martes que ya se desembolsaron 14,6 millones de bolivianos por concepto de compensaciones a los daños provocados por la gasolina desestabilizada.

De acuerdo con el reporte, hasta la fecha un total de 7.161 vehículos en todo el país accedieron a este beneficio.

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias continuará recibiendo reclamos hasta el 15 de mayo de 2026.

Las personas afectadas pueden realizar sus consultas y solicitudes a través de WhatsApp al 72150600 o acudir a las ventanillas de casos especiales habilitadas en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en todo el país.

Asimismo, también está disponible la línea de atención al usuario 508-50088, un call center que fue reforzado con personal adicional para responder dudas y consultas de manera más rápida.

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