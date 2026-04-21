Más de Bs 14,6 millones ya fueron pagados por daños de gasolina desestabilizada

Hasta la fecha, más de 7.000 vehículos a nivel nacional accedieron al pago por daños ocasionados por el combustible.
21/04/2026 15:41
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El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias informó este martes que ya se desembolsaron 14,6 millones de bolivianos por concepto de compensaciones a los daños provocados por la gasolina desestabilizada.
De acuerdo con el reporte, hasta la fecha un total de 7.161 vehículos en todo el país accedieron a este beneficio.
El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias continuará recibiendo reclamos hasta el 15 de mayo de 2026.
Las personas afectadas pueden realizar sus consultas y solicitudes a través de WhatsApp al 72150600 o acudir a las ventanillas de casos especiales habilitadas en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en todo el país.
Asimismo, también está disponible la línea de atención al usuario 508-50088, un call center que fue reforzado con personal adicional para responder dudas y consultas de manera más rápida.
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