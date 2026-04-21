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Lluvias y crecida de ríos retrasan el cómputo electoral en Beni

El transporte de actas por vía fluvial se vio afectado por las lluvias y la crecida de ríos, lo que ralentizó el conteo de la segunda vuelta para la Gobernación.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 15:34

Lluvias y crecida de ríos retrasan el cómputo electoral en Beni. Foto TED Beni.
Beni, Bolivia

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El avance del cómputo electoral en el departamento del Beni enfrenta demoras debido a dificultades en el transporte de actas, que en esa región se realiza principalmente por vía fluvial.

Así lo informó Gustavo Ávila, quien explicó que las recientes lluvias provocaron la crecida de ríos y complicaron la llegada oportuna del material electoral.

“Lo que está perjudicando en el Beni es que el transporte de las actas llega por el río. Ha habido una crecida posterior a las lluvias”, señaló Ávila en entrevista con El Deber Radio.

Mientras al menos tres departamentos ya cerraron sus salas de cómputo, Beni continúa procesando actas y se perfila como el último en concluir el conteo, incluso después de Santa Cruz.

Hasta las 10:45 de este martes, el escrutinio en Beni alcanzó el 80,48% de avance. Los resultados parciales otorgan la delantera a Jesús Egüez, de la alianza Patria Unida, con el 52,65% de los votos, frente al 47,36% obtenido por Hugo Vargas.

El titular del TSE aseguró que, pese a las dificultades logísticas, el departamento concluirá el cómputo total de actas durante esta jornada, lo que permitirá cerrar el proceso electoral en todo el país.

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