Falleció Mariano Baptista Gumucio, referente de la literatura e historia boliviana

Mariano Baptista Gumucio falleció este 21 de abril a los 93 años, según informó en redes sociales el expresidente Carlos Mesa.

Nacido en Cochabamba en 1933, Baptista se consolidó como una de las voces más influyentes en el estudio de la historia, la literatura y la cultura boliviana.

A lo largo de su trayectoria destacó por desarrollar investigaciones profundas, pero accesibles, que ayudaron a comprender distintos momentos clave del país.

Entre sus obras más reconocidas figuran Yo fui el orgullo. Vida y pensamiento de Franz Tamayo, Biografía de Palacio Quemado y Historia gráfica de la Guerra del Chaco.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la cultura boliviana y deja un legado que continuará siendo referencia para futuras generaciones interesadas en la historia del país.

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