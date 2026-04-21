Hallan un feto en el baño de universidad privada en Oruro

Un feto de sexo masculino fue encontrado al interior de un baño de la Universidad en la ciudad de Oruro, generando consternación en la comunidad universitaria.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo fue hallado dentro de un bote de basura en uno de los ambientes del recinto, por lo que se procedió al levantamiento legal del cadáver.

Datos preliminares

Las primeras investigaciones señalan que se trataría de un feto de aproximadamente 26 semanas de gestación. Las autoridades activaron un proceso investigativo para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Como parte de las diligencias, se anunció la revisión de cámaras de seguridad del recinto universitario con el fin de identificar a la última persona que ingresó al baño donde se produjo el hallazgo.

El caso se encuentra en etapa investigativa, mientras se recaban más elementos que permitan conocer las circunstancias en las que se produjo este hecho.

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