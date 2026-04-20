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Deportes

Hugo Dellien se consagró campeón del Bolivia Open 2026

El tenista nacido en el departamento del Beni venció en la final al otro boliviano Juan Carlos Prado. 

Martin Suarez Vargas

20/04/2026 15:15

Hugo Dellien tenista boliviano en el Bolivia Open. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

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Hugo Dellien hizo historia al convertirse en el primer tenista nacional en conquistar el título de singles del Bolivia Open, torneo Challenger que concluyó este sábado en la ciudad de Santa Cruz, tras derrotar en la final al también boliviano Juan Carlos Prado.

El tenista beniano se impuso por 2 sets a 0, con parciales de 6-4 y 7-5. El título individual del certamen ya estaba asegurado para Bolivia, ya que ambos finalistas representaban al país.

El duelo se disputó en la pista atlética de tenis de Santa Cruz. Esta quinta edición del campeonato será recordada por su final cien por ciento boliviana y porque Dellien se convirtió en el primer campeón nacional, luego de que las cuatro versiones anteriores fueran ganadas por tenistas argentinos.

Además, el nacido en el departamento del Beni obtuvo su primer título del año, alcanzando el número 31 de su carrera profesional en singles: 15 Challenger y 16 Futures. Por la consagración, sumó 75 puntos para el ranking ATP.

Por su parte, Juan Carlos Prado, finalista del torneo, sumó 45 puntos para el ranking ATP.

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