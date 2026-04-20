CR7 manda a callar a hinchas que le gritaron: “Messi, Messi”

Cristiano Ronaldo protagonizó un momento viral al hacer el gesto de silencio, llevándose el dedo índice a la boca, frente a los hinchas del Al Wasl. El incidente ocurrió en la liga árabe (Champions League de Asia 2), luego de que la afición rival coreara el nombre de "Messi, Messi" en pleno partido como provocación.

El luso, con pasado en el Real Madrid, Manchester United y Juventus, no se quedó de brazos cruzados ante los gritos y respondió pidiendo calma y silencio a la grada. Rápidamente, las imágenes del gesto recorrieron el mundo, sumando un nuevo capítulo a la eterna comparativa entre el rosarino y el portugués.

Actualmente, ambos astros pujan por alcanzar la cifra de los mil goles. Hasta el momento, Ronaldo lidera la carrera con 969 anotaciones en 1361 encuentros. Por su parte, el zurdo rosarino acumula 904 goles en 1145 partidos profesionales, cifra impulsada por el doblete que convirtió recientemente con el Inter Miami ante Colorado Rapids en la MLS. En el apartado de asistencias, CR7 registra 261, mientras que Leo Messi alcanza las 407.

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