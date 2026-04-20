¿Faltaste a votar? Así puedes justificar tu ausencia en la segunda vuelta en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz recordó a la ciudadanía que no participó en la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026 que cuenta con un plazo de 30 días para gestionar el certificado de exención de sufragio.

El trámite es gratuito y se realiza desde el lunes 20 de abril hasta el martes 19 de mayo de 2026 en las oficinas del TED, ubicadas en la calle Andrés Ibáñez N° 150, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La atención es de lunes a viernes en horario continuo de 08:30 a 16:30.

Causas para otorgar la certificación

De acuerdo con la entidad electoral, este documento será otorgado a quienes no pudieron emitir su voto por causas justificadas, entre ellas: casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente respaldados, problemas de salud acreditados con certificado médico o por haber estado fuera de su lugar de residencia.

El TED exhortó a los ciudadanos a presentar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes posteriores, recordando que el certificado es necesario para justificar la inasistencia a la votación.

Trámite y requisitos

Para obtener el certificado, el ciudadano debe acudir a las oficinas o puntos de atención del Tribunal Electoral Departamental (TED) y presentar una carta dirigida a esta institución, en la que se respalde la ausencia en las urnas. Además, es necesario portar la cédula de identidad vigente.

Durante el trámite, se deben explicar los motivos de la inasistencia y adjuntar documentos que los respalden, como certificados médicos, pasajes de viaje, memorandos laborales u otros justificativos. Finalmente, el solicitante deberá completar el formulario correspondiente para formalizar la solicitud.

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