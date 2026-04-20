TEMAS DE HOY:
Odalys Vaquiata Maltrato infantil accidentes vehiculares

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Sigue aquí el cómputo electoral oficial en tiempo real

La ciudadanía ya puede seguir en línea el avance del escrutinio en cinco departamentos a través del portal oficial del Órgano Electoral Plurinacional.

Silvia Sanchez

20/04/2026 10:08

Sigue aquí el cómputo electoral oficial en tiempo real. Foto APG.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para seguir de manera sencilla y en tiempo real el cómputo oficial de la segunda vuelta electoral en Bolivia.

Cómo seguir el conteo sin complicaciones

A través del portal https://computo.oep.org.bo/, cualquier persona puede ingresar desde su celular o computadora y ver el avance del escrutinio de forma inmediata.

La información se presenta de manera ordenada y fácil de entender, con datos por departamento, porcentaje de actas procesadas y resultados por organización política.

Información clara y oficial

El sistema muestra únicamente datos verificados por los Tribunales Electorales Departamentales (TED), lo que garantiza que el conteo tenga validez legal y transparencia.

Además, permite identificar rápidamente votos válidos, blancos y nulos, sin necesidad de buscar información en múltiples fuentes.

Una herramienta pensada para la ciudadanía

El OEP destacó que la plataforma fue diseñada para facilitar el acceso a los resultados, eliminando pasos complejos y permitiendo un seguimiento directo del proceso electoral en curso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD