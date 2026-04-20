El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para seguir de manera sencilla y en tiempo real el cómputo oficial de la segunda vuelta electoral en Bolivia.

Cómo seguir el conteo sin complicaciones

A través del portal https://computo.oep.org.bo/, cualquier persona puede ingresar desde su celular o computadora y ver el avance del escrutinio de forma inmediata.

La información se presenta de manera ordenada y fácil de entender, con datos por departamento, porcentaje de actas procesadas y resultados por organización política.

Información clara y oficial

El sistema muestra únicamente datos verificados por los Tribunales Electorales Departamentales (TED), lo que garantiza que el conteo tenga validez legal y transparencia.

Además, permite identificar rápidamente votos válidos, blancos y nulos, sin necesidad de buscar información en múltiples fuentes.

Una herramienta pensada para la ciudadanía

El OEP destacó que la plataforma fue diseñada para facilitar el acceso a los resultados, eliminando pasos complejos y permitiendo un seguimiento directo del proceso electoral en curso.

Mira la programación en Red Uno Play