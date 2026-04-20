La ciudadanía ya puede seguir en línea el avance del escrutinio en cinco departamentos a través del portal oficial del Órgano Electoral Plurinacional.
20/04/2026 10:08
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El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para seguir de manera sencilla y en tiempo real el cómputo oficial de la segunda vuelta electoral en Bolivia.
Cómo seguir el conteo sin complicaciones
A través del portal https://computo.oep.org.bo/, cualquier persona puede ingresar desde su celular o computadora y ver el avance del escrutinio de forma inmediata.
La información se presenta de manera ordenada y fácil de entender, con datos por departamento, porcentaje de actas procesadas y resultados por organización política.
Información clara y oficial
El sistema muestra únicamente datos verificados por los Tribunales Electorales Departamentales (TED), lo que garantiza que el conteo tenga validez legal y transparencia.
Además, permite identificar rápidamente votos válidos, blancos y nulos, sin necesidad de buscar información en múltiples fuentes.
Una herramienta pensada para la ciudadanía
El OEP destacó que la plataforma fue diseñada para facilitar el acceso a los resultados, eliminando pasos complejos y permitiendo un seguimiento directo del proceso electoral en curso.
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