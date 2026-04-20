¿Indirecta para Nodal? Emiliano Aguilar enciende redes con su mensaje

Emiliano Aguilar volvió a encender la conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que agradece el apoyo a su nueva canción, pero también deja una “pedrada” que usuarios vincularon directamente con su cuñado, el cantante Christian Nodal.

La publicación surge en medio de la polémica generada por el videoclip de “Un Vals” y la aparición de una modelo que ha sido tema de debate en redes sociales.

En sus redes, Emiliano Aguilar no solo celebró la recepción de su nuevo tema, sino que aprovechó el momento para lanzar un mensaje interpretado por muchos como una indirecta, lo que rápidamente viralizó el contenido.

Reacciones en redes y análisis

El panel de Sin Rollo comentó el caso y señaló que el artista estaría capitalizando los escándalos mediáticos relacionados con Nodal para aumentar visibilidad y monetización en plataformas digitales.

La situación ha generado debate entre usuarios, divididos entre quienes lo ven como estrategia de marketing y quienes consideran que se trata de una provocación directa dentro del entorno familiar y mediático.

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