ALD de Santa Cruz renovará su directiva el 4 de mayo con posesión de nuevos asambleístas

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Oscar Feeney, informó que el próximo 4 de mayo se conformará la nueva directiva del ente legislativo, en el marco del recambio de autoridades electas.

“La actual directiva concluye su mandato el 4 de mayo. Ese día, los nuevos asambleístas asumirán sus curules, elegirán una nueva directiva y, a partir de entonces, serán responsables de conducir el Legislativo”, explicó Feeney.

Asimismo, indicó que el Órgano Ejecutivo ya cuenta con una comisión de transición que iniciará el trabajo coordinado con el equipo del gobernador electo, Juan Pablo Velasco.

En cuanto al trabajo legislativo, Feeney aseguró que las funciones no se detendrán hasta el cambio de mando.

“Nosotros seguiremos trabajando, no podemos paralizar la labor legislativa. Hasta el 4 de mayo, cuando asuman los nuevos asambleístas, se conformará una comisión transitoria encargada de elegir la nueva directiva”, precisó.

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