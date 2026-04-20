Cochabamba activa por primera vez el sistema ROMA–ARGO: ¿en qué consiste y cómo funciona?

La Fiscalía Departamental de Cochabamba activó por primera vez el sistema ROMA–ARGO en un caso de Violencia Familiar o Doméstica, marcando un paso importante en el uso de tecnología para el seguimiento de medidas cautelares.

La herramienta comenzó a aplicarse en un proceso que involucra a una adolescente de 17 años y a un hombre investigado por violencia familiar, quien actualmente cumple detención domiciliaria.

Pero, ¿qué es exactamente ROMA–ARGO?

Se trata de un sistema tecnológico que permite monitorear en tiempo real si una persona investigada cumple o no con las restricciones impuestas por un juez, como la detención domiciliaria, la prohibición de acercarse a la víctima o determinadas limitaciones de movimiento.

A través de esta plataforma, la Fiscalía puede hacer un seguimiento más preciso y rápido del comportamiento del investigado, reduciendo el riesgo de incumplimientos y fortaleciendo la protección de las víctimas.

Según explicó el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, el objetivo es modernizar la gestión de medidas cautelares y ofrecer alternativas a la detención preventiva, evitando que más personas ingresen a cárceles saturadas, pero manteniendo un control efectivo sobre ellas.

“Este sistema tecnológico nos permite realizar un seguimiento efectivo al cumplimiento de medidas cautelares, garantizando la protección de las víctimas y fortaleciendo el control institucional”, señaló la autoridad.

El caso que dio lugar a la primera activación de ROMA–ARGO ocurrió cuando un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, llegó al domicilio de una adolescente de 17 años y la acusó de haberle robado dinero junto a su hermano.

De acuerdo con la investigación, el sujeto tomó un cuchillo e intentó agredir a la víctima, quien sufrió cortes en dos dedos mientras forcejeaba para defenderse.

Tras el hecho, la Justicia determinó que el acusado cumpla detención domiciliaria, medida que ahora será supervisada mediante ROMA–ARGO.

La Fiscalía destacó que esta herramienta ya fue presentada a jueces del departamento, quienes valoraron positivamente su implementación por considerarla una alternativa más segura y efectiva para controlar medidas sustitutivas.

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