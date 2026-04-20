Cochabamba: resaltan conducta de policías que rechazaron dinero ilegal

El Comando Departamental de la Policía en Cochabamba reconoció a la subteniente Magali Noemi Lima Sillerico y al sargento primero Roger Rosas Tribeño por rechazar un soborno de 1.000 bolivianos y proceder a la aprehensión del hombre que intentó ofrecerles el dinero.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos efectivos actuaron conforme a los procedimientos establecidos, informando oportunamente a sus superiores y cumpliendo con su labor en apego a la ley.

Durante el acto de reconocimiento, el comandante departamental, Alejandro Basto, destacó el accionar de los uniformados y resaltó que su conducta refleja valores fundamentales como la responsabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio.

“Demostraron un alto espíritu de doctrina, conocimiento y dedicación. Son un ejemplo digno de imitar y representan a una Policía que está cambiando con hechos”, afirmó la autoridad.

Asimismo, señaló que este tipo de acciones fortalecen la imagen institucional y marcan un referente para otros efectivos, en el marco del proceso de transformación hacia la denominada Policía del Bicentenario.

El reconocimiento busca destacar la importancia de la integridad en la función policial y reafirmar el compromiso de la institución con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

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