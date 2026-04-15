"Es clave incentivar la inversión": La ruta de salida de Subirana ante las proyecciones del FMI

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un panorama económico preocupante para Bolivia de cara al 2026, con un crecimiento negativo, alta inflación y un posible aumento del desempleo, lo que encendió las alertas sobre el impacto en la economía de los hogares.

El economista Fernando Subirana analizó estas cifras y advirtió que el país enfrentaría un escenario de contracción económica del -3,3%, acompañado de una inflación estimada en 19,5%, niveles similares a los registrados el año pasado.

“Es un informe bastante preocupante, ya que nos sitúa en un decrecimiento importante y una inflación elevada que afecta directamente el poder adquisitivo”, señaló Subirana.

El especialista explicó que este contexto podría traducirse en un aumento del costo de vida, especialmente en productos básicos.

“Lo que más podría subir son los alimentos y los bienes vinculados a la energía, además de la inflación importada relacionada con los carburantes a nivel internacional”, detalló.

Según el análisis, una economía en contracción implicaría menos oportunidades laborales y un deterioro de las condiciones económicas generales.

“Estamos hablando de una economía que se achica, con reducción del empleo y mayores dificultades para desarrollar actividades productivas”, agregó el economista.

Subirana también atribuyó el menor desempeño de Bolivia en comparación con otros países de la región a problemas estructurales, principalmente la escasez de divisas y la falta de medidas de reactivación económica.

“Seguimos teniendo una crisis estructural en cuanto a divisas y medidas económicas que aún no se han implementado”, sostuvo.

Entre las posibles soluciones, el experto sugirió la necesidad de un paquete de leyes orientado a incentivar la inversión y dinamizar la economía.

“Es clave reactivar la economía con políticas de incentivo a la inversión. Eso podría ayudar en este contexto”, concluyó.

El análisis fue presentado en una entrevista conducida por la periodista Michelle Meneses junto al economista Fernando Subirana, en el marco de la difusión del informe del FMI.

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