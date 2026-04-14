Analista advierte que Bolivia entrará en recesión y será la economía con mayor caída en la región

El economista y ex presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, advirtió que Bolivia atraviesa un escenario económico complejo que podría agravarse en 2026, con una recesión más profunda y un deterioro general de los indicadores macroeconómicos.

Según su análisis, el país ya experimentó una contracción económica en 2025, marcando un punto de inflexión en su desempeño reciente.

Proyección de recesión

Romero explicó que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial coinciden en que Bolivia será la economía con mayor decrecimiento en la región en 2026, con una caída proyectada del Producto Interno Bruto.

“Bolivia pasaría de una crisis inicial en 2025 a una crisis más profunda en 2026”, advirtió, señalando que este escenario responde a problemas estructurales no resueltos.

Factores del deterioro

El analista indicó que las principales causas de esta situación son la caída en la producción de hidrocarburos, la disminución de exportaciones y la escasez de divisas, lo que ha generado restricciones en la economía.

“El país comenzó a gastar más de lo que generaba, tanto a nivel fiscal como externo”, explicó, al referirse al desequilibrio económico que enfrenta Bolivia.

Impacto en la población

Romero alertó que este contexto tendrá efectos directos en la ciudadanía, como la pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento del costo de vida y la precarización del empleo.

Además, señaló que el aumento de la inflación y la falta de dólares dificultan las importaciones, afectando la producción interna.

Coincidencia de organismos internacionales

El economista remarcó que no es casual que organismos internacionales coincidan en sus proyecciones, ya que ambos identifican problemas estructurales similares en la economía boliviana.

“No es coincidencia, sino el resultado de un diagnóstico común sobre el agotamiento del modelo económico”, sostuvo.

Propuestas para revertir la crisis

Frente a este escenario, Romero planteó la necesidad de aplicar medidas estructurales, como ajustes fiscales, reformas en el sector hidrocarburos y mayor apertura a la inversión privada.

Asimismo, destacó la importancia de diversificar la economía para reducir la dependencia del gas y generar nuevas fuentes de ingresos.

Llamado a tomar decisiones

Finalmente, el analista advirtió que la situación económica no es coyuntural, sino estructural, por lo que requiere decisiones urgentes para evitar un escenario más crítico en los próximos años.

“Actuar ahora es clave para evitar un escenario económico más complejo en el futuro”, concluyó.

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