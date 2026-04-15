Bolivia entra en la lista de los lugares más bellos del mundo; este es el puesto que ocupa

Bolivia fue incluida en la lista de los 51 lugares más bellos del mundo, elaborada por la prestigiosa revista internacional Time Out, que reúne destinos naturales, urbanos y culturales de distintos continentes.

La selección, actualizada en marzo de 2026, se basa en experiencias directas de periodistas y escritores de viajes que recorrieron cada uno de los lugares destacados.

El altiplano boliviano en la lista

En este contexto, el altiplano boliviano fue elegido como uno de los escenarios más impactantes del planeta, posicionando al país junto a destinos reconocidos a nivel mundial como Big Sur en Estados Unidos, el Parque Nacional de Komodo en Indonesia y las Cataratas Victoria en África.

Paisajes únicos

La publicación describe a Bolivia como un territorio de contrastes naturales únicos.

“Bolivia es un lugar de lagos multicolores, montañas escarpadas aparentemente interminables e inmensos salares”, destaca el texto.

Entre los principales atractivos se menciona el Salar de Uyuni, conocido por su efecto espejo en temporada de lluvias, además de la Laguna Verde y la Laguna Colorada, famosas por sus intensas tonalidades y la presencia de flamencos.

Selección basada en experiencia

La revista aclara que la lista no responde a un ranking técnico, sino a una curaduría basada en el impacto visual y la experiencia de viaje.

“Cada lugar ha sido visitado y verificado por nuestra red de viajeros… vale la pena verlos con sus propios ojos”, resalta la publicación.

Presencia latinoamericana

En el contexto regional, Bolivia es uno de los pocos países latinoamericanos incluidos en la lista, junto con Perú, México y Argentina, lo que refuerza su proyección en el turismo internacional.

Repercusión nacional

El reconocimiento fue replicado por distintos medios internacionales y también destacado por el Ministerio de Turismo, que valoró la inclusión del país en esta selección global.

“Solo cuatro destinos de Latinoamérica lograron entrar a esta lista mundial y Bolivia es uno de ellos”, señalaron desde la institución.

Proyección turística

La lista reúne un total de 51 destinos de todo el mundo y busca reflejar la diversidad de paisajes y experiencias.

Representación de Latinoamérica

Solo cuatro destinos de la región lograron entrar en la selección de este año.

Choquequirao, Perú (Puesto 15): La ciudadela inca hermana de Machu Picchu, valorada por su ubicación remota y majestuosa.

(Puesto 15): La ciudadela inca hermana de Machu Picchu, valorada por su ubicación remota y majestuosa. Altiplano, Bolivia (Puesto 21): Destacado por sus lagunas de colores, los flamencos y el icónico Salar de Uyuni.

(Puesto 21): Destacado por sus lagunas de colores, los flamencos y el icónico Salar de Uyuni. Laguna de Bacalar, México (Puesto 31): Conocida como la laguna de los siete colores por sus diversas tonalidades de azul.

(Puesto 31): Conocida como la laguna de los siete colores por sus diversas tonalidades de azul. Glaciar Perito Moreno, Argentina (Puesto 45): La imponente masa de hielo en el Parque Nacional Los Glaciares.

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