Transportistas denuncian retrasos en pagos por gasolina y advierte nuevas protestas

El sector del Transporte Libre de La Paz denunció retrasos e incumplimientos en el proceso de resarcimiento por daños atribuidos a la mala calidad del combustible, advirtiendo que podrían retomar las medidas de presión si no se obtienen respuestas concretas del Gobierno.

El representante del sector, Limber Tancara, informó que pese a haberse presentado más de 1.500 solicitudes, únicamente 18 transportistas accedieron al beneficio, lo que representa menos del 10% de los casos.

El dirigente también cuestionó la ampliación del plazo hasta el 15 de mayo para el registro, señalando que la medida no resuelve el problema de fondo, que es la persistente desconfianza en la calidad del combustible.

Según explicó, a pesar de inspecciones realizadas incluso con apoyo de instancias técnicas, los vehículos continúan presentando fallas, lo que genera preocupación en el sector.

Tancara indicó que se solicitó la participación de la Universidad Mayor de San Andrés como ente neutral para verificar y certificar la calidad del combustible.

Asimismo, denunció que el proceso de registro y validación de solicitudes no se está cumpliendo según lo acordado, ya que debía existir una respuesta en un plazo de 72 horas, situación que no ocurre.

“Se presenta la carpeta y ha pasado más de una semana sin respuesta”, cuestionó.

El sector también manifestó su molestia por la observación y rechazo de trámites, especialmente en casos donde los conductores no cuentan con título de propiedad, pese a que este punto habría sido contemplado en los acuerdos.

Ante este escenario, los transportistas anunciaron que se mantienen en estado de emergencia y que esperan una convocatoria del Gobierno a mediados de abril para evaluar la situación.

“Si no existe una respuesta, inmediatamente vamos a entrar a una medida de presión”, advirtió el dirigente.

El conflicto surge tras acuerdos firmados con autoridades nacionales que permitieron levantar un paro indefinido en el departamento de La Paz, sin embargo, el sector considera que no se están cumpliendo los compromisos asumidos.

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