Uso de gases y armas de fuego: El violento modus operandi de los "jukus" que alarma a Potosí

La violencia ligada al robo de minerales en el Cerro Rico de Potosí ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad. El Fiscal Departamental, Gonzalo Aparicio, confirmó que un enfrentamiento entre cooperativistas mineros y un grupo organizado de presuntos "jukus" (ladrones de mineral) resultó en la muerte de una persona, varios heridos y la aprehensión de 20 implicados, entre ellos cinco menores de edad.

Crónica de una madrugada violenta

Los hechos ocurrieron entre las 4:00 y las 7:00 de la mañana del domingo 19 de abril en la sección Primero de Mayo de la cooperativa Cori Mayo, ubicada en el sector de Pailaviri. Según el reporte, los cooperativistas sorprendieron a un grupo numeroso sustrayendo mineral, lo que desató una refriega en el interior de la mina.

"Se tiene conocimiento que los denominados 'jukus' habrían hecho uso de agentes químicos y portando armas de fuego, las que luego habrían sido arrojadas en las grietas al interior de la mina", detalló el fiscal Aparicio.

A las 13:30, la policía tomó contacto con los mineros, quienes ya habían reducido a 20 personas. En el registro del lugar, se colectó un arma de fuego entre las pertenencias de Daniel Manrique Sánchez, quien posteriormente fue identificado como el fallecido.

Dos procesos de investigación

El Ministerio Público ha determinado abrir dos causas distintas debido a la complejidad del evento:

Robo Agravado de Minerales: Contra los 20 detenidos (15 adultos y 5 menores). Se ha solicitado la detención preventiva para los adultos y la remisión de los adolescentes a la justicia penal juvenil. Homicidio y Lesiones: Para identificar a los responsables de la muerte de Manrique Sánchez y de las lesiones sufridas por otros involucrados durante la toma de justicia por mano propia.

Redes criminales organizadas

El fiscal Aparicio expresó su profunda alarma por el incremento de la violencia y el nivel de organización de estos grupos. Advirtió que ya no se trata de incidentes aislados, sino de estructuras delictivas peligrosas.

"Nos enfrentamos ya a redes criminales organizadas dedicadas a este tipo de delitos... estos hechos, de acuerdo a los últimos reportes, cada vez se tornan mucho más violentos", sentenció la autoridad.

Lucha frontal contra el "juqueo"

Ante esta situación, el Ministerio Público ha convocado a una mesa interinstitucional con la participación de Senarecom, la Secretaría de Minas de la Gobernación, la Policía y el Comité Cívico. El objetivo es coordinar acciones conjuntas para frenar este delito que desestabiliza la seguridad en las faldas del Cerro Rico.

"Como Ministerio Público, no vamos a permitir que estos hechos continúen con la incidencia que significa para nuestro departamento", concluyó Aparicio, asegurando que se buscará la máxima sanción penal para los autores de estos crímenes.

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