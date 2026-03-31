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Nacionales

Gobierno suspende contratos con Vitol y Trafigura por gasolina desestabilizada

Asimismo, el ministro Medinaceli indicó que esta medida abre la posibilidad de incorporar nuevos proveedores internacionales.

Miguel Ángel Roca Villamontes

31/03/2026 12:40

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El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció la suspensión de contratos con empresas proveedoras de combustibles, en el marco de las investigaciones por la calidad de la gasolina comercializada en el país.

“Quiero anunciar la suspensión de los contratos y la recepción de gasolina de Vitol y Trafigura hasta que finalice la investigación sobre el combustible de mala calidad”, informó la autoridad.

Medinaceli señaló que esta decisión forma parte de las acciones para garantizar la calidad de los combustibles (gasolina y diésel) y reafirma la lucha contra prácticas que perjudiquen al mercado interno, además que no afectará al abastecimiento de los combustibles en el mercado interno.

Asimismo, indicó que esta medida abre la posibilidad de incorporar nuevos proveedores internacionales.

El ministro también precisó que las investigaciones no se limitarán a las empresas proveedoras, sino que se ampliarán a otros actores dentro de la cadena de comercialización.

“Tenemos que investigar otros segmentos en la cadena de comercialización”, sostuvo.

 

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