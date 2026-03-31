Franz Pinto asume como nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena

Franz Pinto fue posesionado como director general ejecutivo interino del Fondo de Desarrollo Indígena. La nueva gestión priorizará programas de desarrollo integral para comunidades indígena originario campesinas.

31/03/2026 11:15

Franz Pinto fue designado como el nuevo director general ejecutivo interino del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) con el compromiso de impulsar programas y proyectos orientados al desarrollo rural.

El Fondo de Desarrollo Indígena es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que tiene como objetivo financiar iniciativas de desarrollo integral para mejorar la calidad de vida en las regiones rurales.

Entre sus funciones, promueve la autogestión y el desarrollo productivo de las comunidades indígena originario campesinas en el país.

