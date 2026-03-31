YPFB compensa a 3.000 afectados por gasolina y amplía registro de reclamos hasta el 15 de abril

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que, a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), canceló a 3.000 propietarios afectados por la “gasolina desestabilizada” y amplió el plazo para registrar daños hasta el 15 de abril.

“YPFB se comprometió a compensar a los propietarios afectados por la gasolina desestabilizada y está cumpliendo. Desde el 19 de marzo canceló a casi 3.000 propietarios de vehículos afectados, a través de depósitos en cuenta y ventanilla del Banco Unión”, se lee en un comunicado.

Asimismo, la estatal petrolera aclaró que los usuarios que recibieron esta compensación son aquellos que realizaron sus reclamos a través del SREC, diseñado para el efecto y administrada por la compañía de seguros Unibienes.

Esta plataforma es interactiva y realiza la verificación de la propiedad de los vehículos afectados y la identidad de los propietarios a través del cruce de datos con el SEGIP, el RUAT y el B-SISA, para evitar fraudes en el cobro y garantizar que la compensación llegue a los legítimos afectados.

Además, YPFB activó la póliza de Responsabilidad Social que tiene con la compañía Unibienes y el reclamo de cobertura se encuentra actualmente en trámite, a la espera de la confirmación de cobertura por parte de la empresa reaseguradora en el extranjero.

“YPFB tomó varias medidas de mitigación del riesgo de futura desestabilización de la gasolina, con el uso de aditivos estabilizantes (antioxidantes) y aditivos detergentes para la protección de los motores, así como controles de calidad en la importación de los nuevos lotes de combustible”, resaltó la empresa.

De igual manera, junto con los sindicatos de choferes e instituciones nacionales del sector hidrocarburos y otros, YPFB realizó inspecciones a las plantas de almacenaje de hidrocarburos, para garantizar la calidad de los combustibles a ser comercializados en el país.

“YPFB viene cumpliendo responsablemente con sus funciones y honra sus compromisos con la población. ¡Lo estamos demostrando con hechos! Instamos a la población a no dejarse llevar por estos malos bolivianos que buscan desestabilizar el gobierno nacional dañando a la patria”, exhortó la estatal petrolera.

En ese contexto, invitó a los propietarios de vehículos que se vieron afectados por el incidente de la gasolina desestabilizada a registrar sus reclamos en el sistema SREC, para ser atendidos con “prontitud y transparencia”.

Por otro lado, también mediante un comunicado, YPFB indicó que amplió el plazo para el registro de daños a vehículos por “gasolina desestabilizada” en el SREC hasta el 15 de abril, y los casos especiales serán atendidos hasta el 30 de abril.

Con información de ABI.

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