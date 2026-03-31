Comité pro Santa Cruz exige un cambio estructural y profundo en YPFB tras asunción de Cronenbold

Claudia Cronenbold asumió hoy la titularidad del Ministerio de Hidrocarburos en un momento de máxima tensión por temas vinculados a los combustibles en el país. Ante este nombramiento, Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, señaló que, aunque las credenciales de la nueva autoridad son "altísimas", el éxito dependerá de un cambio estructural profundo.

Zambrana fue enfático al advertir que la crisis no se solucionará únicamente con un perfil diferente si no se acompaña de una nueva ley y seguridad jurídica.

"El Ministerio no hizo lo que tenía que hacer y eso se refleja en el desastre que hemos vivido estos cinco meses", sentenció el dirigente cívico sobre la gestión saliente.

La demanda de los sectores sociales apunta ahora a una intervención directa en la estatal petrolera para eliminar la ineficiencia administrativa. "El sistema está corrupto, totalmente inestable y manejándose de forma ineficiente para el país", afirmó Zambrana al exigir la remoción del sindicato y de los profesionales de la Asociación de YPFB.

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