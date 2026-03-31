“Eliminar trámites que no aportan valor”, eje del plan 'Tranca Cero', según viceministro Linares

El Gobierno presentó el programa 'Tranca Cero', una iniciativa destinada a transformar la gestión pública mediante la eliminación de trámites innecesarios y la simplificación de procesos en beneficio de la ciudadanía.

“El objetivo es claro: reducir el tiempo, el costo y devolver la dignidad a la población, evitando largas filas y trámites engorrosos”, explicó el viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Linares.

El programa fue puesto en marcha mediante un decreto supremo y marca el inicio de una reforma estructural que se implementará en los próximos meses. Según la autoridad, se prevé que en un plazo de entre 90 y 120 días se consolide un catálogo nacional de trámites que regule todos los procedimientos del Estado.

“Vamos a pedir a todas las instituciones que informen qué trámites realizan. A partir de eso, se hará un análisis para eliminar, modificar o simplificar aquellos que no aportan valor y solo perjudican al ciudadano”, detalló.

Uno de los cambios más inmediatos será la eliminación de requisitos básicos como fotocopias de cédula de identidad y certificados de nacimiento en entidades del nivel central, medida que se aplicará en un plazo máximo de 60 días.

“Ya no se puede permitir que la gente tenga que madrugar o hacer filas interminables para cumplir con requisitos que pueden resolverse de manera digital”, sostuvo Linares.

El programa también contempla la implementación de una plataforma digital denominada “Reporta tu trámite”, donde la ciudadanía podrá denunciar irregularidades, demoras excesivas o posibles hechos de corrupción en la atención pública.

Además, se garantizará la transparencia mediante la publicación del catálogo de trámites, que será de acceso público y permitirá a la población conocer qué procedimientos existen, cuáles fueron eliminados y cuáles han sido modificados.

“Después de este proceso, ningún trámite que no esté en el catálogo nacional podrá ser cobrado o exigido por ninguna institución”, enfatizó la autoridad.

El Gobierno también anunció la creación de rankings de eficiencia institucional, con el fin de evaluar el desempeño de las entidades públicas en la reducción de burocracia.

Con 'Tranca Cero', el Ejecutivo busca modernizar el Estado, impulsar el gobierno electrónico y facilitar la vida de los bolivianos, en una de las reformas administrativas más ambiciosas de los últimos años.

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