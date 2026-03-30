¡Llega 'Tranca Cero'! ¿Qué contempla y cómo beneficia a la población?

El director de desarrollo de políticas públicas, José Gonzales, explicó los alcances del nuevo decreto supremo que forma parte del programa denominado “Tranca Cero”, orientado a reducir la burocracia estatal.

La iniciativa apunta a la desregulación, simplificación administrativa y optimización normativa, con el objetivo de facilitar los trámites para la ciudadanía y el sector empresarial.

“Es un programa integral que va a comprender varias medidas en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

Fin de las fotocopias

Una de las primeras medidas establece que, en un plazo de 30 a 35 días, ninguna entidad del nivel central del Estado podrá exigir fotocopias de la cédula de identidad.

En su lugar, bastará con presentar el documento original o su versión digital.

“Es absurdo seguir trasladando ese costo a la ciudadanía”, señaló Gonzales.

Asimismo, se limitará la exigencia de certificados de nacimiento, especialmente en trámites recurrentes.

Creación de Catálogo

El programa contempla la creación de un catálogo nacional de trámites, donde estarán registrados todos los procedimientos del Estado.

Cualquier trámite que no figure en este sistema no podrá ser exigido.

Además, se habilitará una plataforma para que los ciudadanos denuncien cobros indebidos o requisitos innecesarios.

Evaluación y ranking institucional

El Gobierno implementará un sistema de evaluación que medirá a cada ministerio e institución según su nivel de simplificación de trámites.

Este mecanismo permitirá identificar avances y promover mejoras en la gestión pública.

Digitalización de servicios

El plan también busca avanzar hacia la digitalización total de los trámites, permitiendo que los ciudadanos realicen gestiones desde sus dispositivos móviles.

“Lo que se pretende es que desde el celular se pueda hacer un trámite completo”, explicó la autoridad.

Impacto en el aparato estatal

Gonzales señaló que estas medidas podrían derivar en una reducción del tamaño del Estado, al eliminar funciones duplicadas, procesos innecesario y reducción de funcionarios públicos.

“El aparato estatal ha crecido en exceso… esto permitirá hacerlo más eficiente”, indicó.

Aplicación progresiva

En una primera etapa, el decreto se aplicará al nivel central del Estado, aunque se prevé incentivar a gobernaciones y municipios a adoptar estas medidas mediante certificaciones y rankings.

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