Se viene un fin de semana XXL: ¿Cuándo es el próximo feriado largo en Bolivia?

El Gobierno también determinó modificar y extender algunos feriados durante 2026 con el objetivo de impulsar el turismo interno.
29/03/2026 12:16
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Bolivia se prepara para el próximo feriado largo por Semana Santa, que este año permitirá a la población disfrutar de un fin de semana extendido y aprovechar para viajar o participar en actividades religiosas y culturales en distintas regiones del país.
De acuerdo con el calendario nacional, el viernes 3 de abril se conmemora el Viernes Santo, fecha considerada feriado nacional inamovible en Bolivia por la tradición cristiana que recuerda la crucifixión de Jesús.
Este feriado se suma al sábado 4 y domingo 5 de abril, conformando un fin de semana largo con suspensión de actividades laborales y administrativas.
La Semana Santa 2026 comenzó el Domingo de Ramos el 29 de marzo y culminará el Domingo de Resurrección, periodo en el que se desarrollan celebraciones litúrgicas, procesiones, actividades culturales y tradiciones gastronómicas en todo el país.
Turismo interno y destinos más visitados
Durante el feriado largo, muchas familias aprovechan para realizar viajes cortos y turismo interno. Entre los destinos más visitados durante estas fechas destacan:
En estos lugares se realizan procesiones, misas, representaciones religiosas y actividades tradicionales que atraen a turistas y peregrinos.
Otros feriados largos
El Gobierno también determinó modificar y extender algunos feriados durante 2026 con el objetivo de impulsar el turismo interno. Entre los principales feriados están:
El feriado de Semana Santa se convierte así en uno de los primeros fines de semana largos del año, periodo que tradicionalmente mueve el turismo, el transporte y la actividad económica en diferentes regiones del país.
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