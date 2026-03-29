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Se viene un fin de semana XXL: ¿Cuándo es el próximo feriado largo en Bolivia?

El Gobierno también determinó modificar y extender algunos feriados durante 2026 con el objetivo de impulsar el turismo interno.

Cristina Cotari

29/03/2026 12:16

Se viene el feriado largo por Semana Santa en Bolivia. Foto: Canva
Bolivia

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Bolivia se prepara para el próximo feriado largo por Semana Santa, que este año permitirá a la población disfrutar de un fin de semana extendido y aprovechar para viajar o participar en actividades religiosas y culturales en distintas regiones del país.

De acuerdo con el calendario nacional, el viernes 3 de abril se conmemora el Viernes Santo, fecha considerada feriado nacional inamovible en Bolivia por la tradición cristiana que recuerda la crucifixión de Jesús.

Este feriado se suma al sábado 4 y domingo 5 de abril, conformando un fin de semana largo con suspensión de actividades laborales y administrativas.

La Semana Santa 2026 comenzó el Domingo de Ramos el 29 de marzo y culminará el Domingo de Resurrección, periodo en el que se desarrollan celebraciones litúrgicas, procesiones, actividades culturales y tradiciones gastronómicas en todo el país.

Turismo interno y destinos más visitados

Durante el feriado largo, muchas familias aprovechan para realizar viajes cortos y turismo interno. Entre los destinos más visitados durante estas fechas destacan:

  • Copacabana (La Paz)
  • Sucre
  • Tarija
  • San Ignacio de Moxos (Beni)

En estos lugares se realizan procesiones, misas, representaciones religiosas y actividades tradicionales que atraen a turistas y peregrinos.

Otros feriados largos 

El Gobierno también determinó modificar y extender algunos feriados durante 2026 con el objetivo de impulsar el turismo interno. Entre los principales feriados están:

  • 1 de mayo: Día del Trabajo
  • 4 y 5 de junio: Corpus Christi (feriado extendido)
  • 22 de junio: Año Nuevo Andino Amazónico (trasladado)
  • 6 y 7 de agosto: Día de la Patria (feriado extendido)
  • 2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos
  • 25 de diciembre: Navidad

El feriado de Semana Santa se convierte así en uno de los primeros fines de semana largos del año, periodo que tradicionalmente mueve el turismo, el transporte y la actividad económica en diferentes regiones del país.
 

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