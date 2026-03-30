Gobierno lanza programa “Tranca Cero” para eliminar burocracia en trámites estatales

Este lunes, el Gobierno a través de un Decreto Supremo puso en marcha el programa “Tranca Cero”, una iniciativa orientada a reducir la burocracia y agilizar los trámites en el aparato estatal.

Durante el acto, el presidente Rodrigo Paz criticó la gestión pública de los últimos años y aseguró que el nuevo programa busca transformar el funcionamiento del Estado.

“Nos dejaron un Estado tranca, con burocracia. Dios mediante, con este decreto en los siguientes meses vamos a acabar con el folder amarillo y cumplir varios pasos por un documento”, afirmó el mandatario.

Paz ejemplificó las dificultades actuales con los trámites que deben realizar los ciudadanos, quienes deben recorrer distintas instituciones con documentos físicos, como el tradicional “folder amarillo”, para completar gestiones administrativas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el programa se sustenta en cuatro pilares: transparencia, resultados, rendición de cuentas y eficiencia.

“El programa Tranca Cero es el brazo ejecutor de una política nacional de desregulación y optimización, nuestra misión es pasar de la discrecionalidad del funcionario a la transparencia, la eficiencia, los resultados y la rendición de cuentas”, apuntó Lupo.

Agregó que se está implementando el Catálogo Nacional de Trámites, y trámite que no se encuentre dentro del catálogo será declarado nulo de pleno derecho.

“Estamos devolviendo al ciudadano el poder de decirle no a la burocracia ilegal. Por mandato presidencial se está eliminando requisitos redundantes como fotocopias de carné, certificados de nacimientos”, acotó.

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