Estado de carreteras: Solo un tramo permanece intransitable en Santa Cruz tras las lluvias

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que la Red Vial Fundamental en Santa Cruz se encuentra mayormente transitable tras los trabajos de emergencia. El gerente regional, Miguel Rojas, informó que actualmente solo el tramo entre Cuatro Cañadas y San Miguel de Velasco permanece cortado por la inundación en el puente San Miguelito.

Los equipos de mantenimiento han ejecutado bacheos y nivelaciones en las rutas del Norte Integrado y la Chiquitania para garantizar el flujo vehicular.

"En el tramo de los valles se ha venido trabajando hoy con algunos rellenos, limpieza de derrumbes, deslaves que quedaban", explicó la autoridad.

A pesar de la apertura de rutas hacia los Valles Cruceños, se recomienda a los conductores mantener precaución extrema y circular preferentemente durante el día. Rojas instó a los viajeros a pasar con rapidez por la zona de ‘Petacas’ y, en caso de lluvias, estacionarse en el lado opuesto a los taludes del cerro.

El pronóstico actual no prevé precipitaciones inmediatas, aunque el personal técnico permanecerá desplegado en los puntos críticos de la región.

"Hay cuatro sectores que se han hundido, donde vamos a colocar capa base, para que puedan transitar los vehículos de alto tonelaje", detalló el gerente regional.

Respecto a la ruta antigua hacia Cochabamba, el reporte oficial indica que el trayecto es seguro siempre y cuando las condiciones climáticas se mantengan estables. Sin embargo, la institución advirtió que los desprendimientos de roca en sectores específicos son eventos impredecibles que requieren atención constante de la población.

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