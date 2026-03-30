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Paz alista paquete de leyes sobre hidrocarburos, minería y anticorrupción

El paquete incluye un nuevo régimen impositivo y normas financieras para atraer capitales frescos al sector minero.

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/03/2026 9:59

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Foto: EFE

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El presidente Rodrigo Paz anunció que alista un paquete de proyectos de ley para su presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, enfocados en la reforma de los sectores de hidrocarburos y minería, además de fortalecer la lucha contra la corrupción.

El mandatario explicó que las iniciativas contemplan cambios en el área energética, incluyendo hidrocarburos y energías alternativas, así como propuestas vinculadas a inversiones, normas financieras, régimen impositivo y el sector minero.

Asimismo, adelantó que el paquete legislativo incorporará medidas orientadas a la protección del medioambiente, como parte de una agenda integral de reformas económicas y productivas.

 

 

 

Paz pidió a la población estar atenta a los anuncios que consideró “interesantes”.

Asimismo, Paz aseguró que este año se tendrá nuevas leyes y decretos para agilizar el Estado, fortalecer la inversión y permitir que los bolivianos tengan mayores oportunidades de desarrollo.

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