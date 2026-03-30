Paz alista paquete de leyes sobre hidrocarburos, minería y anticorrupción

El presidente Rodrigo Paz anunció que alista un paquete de proyectos de ley para su presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, enfocados en la reforma de los sectores de hidrocarburos y minería, además de fortalecer la lucha contra la corrupción.

El mandatario explicó que las iniciativas contemplan cambios en el área energética, incluyendo hidrocarburos y energías alternativas, así como propuestas vinculadas a inversiones, normas financieras, régimen impositivo y el sector minero.

Asimismo, adelantó que el paquete legislativo incorporará medidas orientadas a la protección del medioambiente, como parte de una agenda integral de reformas económicas y productivas.

Paz pidió a la población estar atenta a los anuncios que consideró “interesantes”.

Asimismo, Paz aseguró que este año se tendrá nuevas leyes y decretos para agilizar el Estado, fortalecer la inversión y permitir que los bolivianos tengan mayores oportunidades de desarrollo.

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