Analista señala que leyes anunciadas por Paz deben priorizar criterios técnicos

El anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la presentación de un paquete de leyes económicas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional abre el debate sobre la necesidad de encarar reformas estructurales para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

El analista económico Fernando Romero sostuvo que Bolivia no solo requiere medidas coyunturales, sino cambios de fondo que abarquen los ámbitos económico, normativo e institucional.

Según Romero, las iniciativas anunciadas, que incluirían leyes de hidrocarburos, inversión, minería y energía, son pertinentes, pero deberán atravesar un proceso de debate y consenso en el Legislativo, donde se evaluará su alcance y viabilidad.

“El país necesita reformas estructurales para salir de la crisis, no solo políticas económicas de corto plazo”, remarcó el analista, al advertir que Bolivia enfrenta un contexto de recesión y problemas financieros que exigen medidas de mayor profundidad.

En ese sentido, subrayó que el tratamiento de estas normas debe centrarse en criterios técnicos, legales y económicos, dejando de lado intereses políticos o ideológicos, y respetando la Constitución, la soberanía y el patrimonio estatal.

Romero también planteó la necesidad de avanzar en una transformación integral del marco normativo para mejorar el clima de inversiones. A su criterio, el país requiere una nueva ley de inversiones, ajustes al régimen tributario, así como reformas en el sistema de pensiones y en el ámbito laboral.

No obstante, advirtió que aún no es posible realizar un análisis detallado de las propuestas, debido a que los proyectos de ley no han sido difundidos públicamente.

“El debate debe construirse en base a propuestas concretas y con participación amplia, para que las reformas respondan a las necesidades del país”, señaló.

Finalmente, el analista insistió en que la recuperación económica dependerá de la implementación de reformas estructurales acompañadas de un paquete de leyes consensuado entre los distintos actores políticos y sociales.

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