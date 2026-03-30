ABC habilita un carril en la vía nueva Cochabamba–Santa Cruz tras derrumbe en Siete Curvas

El flujo vehicular se incrementó considerablemente en esta ruta, ya que la carretera antigua Cochabamba–Santa Cruz permanece cerrada, lo que ha provocado una acumulación de motorizados en el sector afectado.
30/03/2026 9:08
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El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Manuel Torrico, informó que la madrugada de este lunes se logró habilitar un carril en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, luego del derrumbe registrado en el sector de Siete Curvas.
Torrico alertó que el flujo vehicular se incrementó considerablemente en esta ruta, ya que la carretera antigua Cochabamba–Santa Cruz permanece cerrada, lo que ha provocado una acumulación de motorizados en el sector afectado.
“Las lluvias extraordinarias y las condiciones geológicas de la zona han generado varios derrumbes, afectando la transitabilidad y provocando una congestión de gran magnitud”, señaló.
Carretera a Occidente
Asimismo, indicó que en la carretera a occidente del país, en el tramo Llavini–Bombeo, aún se mantiene restricción vehicular de 09:00 a 17:00 horas, mientras que en otros sectores no se registraron emergencias mayores durante el fin de semana.
Ante el incremento de viajes previsto por Semana Santa, la ABC anunció que al mediodía dará a conocer un plan de emergencia para garantizar la transitabilidad en los puntos más críticos, tanto hacia el oriente como al occidente del país.
La institución también evalúa habilitar ambos carriles en Siete Curvas en los próximos días, coordinando horarios para el ingreso de maquinaria y material, con el objetivo de restablecer plenamente el tránsito en esta importante vía interdepartamental.
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