ABC habilita un carril en la vía nueva Cochabamba–Santa Cruz tras derrumbe en Siete Curvas

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Manuel Torrico, informó que la madrugada de este lunes se logró habilitar un carril en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, luego del derrumbe registrado en el sector de Siete Curvas.

Explicó que el deslizamiento ocurrió la noche del domingo, cerca de las 20:15 en el tramo Colomi – Paracti, en el sector de Siete Curvas, lo que obligó al despliegue inmediato de maquinaria pesada para realizar trabajos de limpieza. Tras varias horas de intervención, se restableció parcialmente la circulación vehicular, aunque la congestión persiste debido al cierre temporal de la vía.

Torrico alertó que el flujo vehicular se incrementó considerablemente en esta ruta, ya que la carretera antigua Cochabamba–Santa Cruz permanece cerrada, lo que ha provocado una acumulación de motorizados en el sector afectado.

“Las lluvias extraordinarias y las condiciones geológicas de la zona han generado varios derrumbes, afectando la transitabilidad y provocando una congestión de gran magnitud”, señaló.

Carretera a Occidente

Asimismo, indicó que en la carretera a occidente del país, en el tramo Llavini–Bombeo, aún se mantiene restricción vehicular de 09:00 a 17:00 horas, mientras que en otros sectores no se registraron emergencias mayores durante el fin de semana.

Ante el incremento de viajes previsto por Semana Santa, la ABC anunció que al mediodía dará a conocer un plan de emergencia para garantizar la transitabilidad en los puntos más críticos, tanto hacia el oriente como al occidente del país.

La institución también evalúa habilitar ambos carriles en Siete Curvas en los próximos días, coordinando horarios para el ingreso de maquinaria y material, con el objetivo de restablecer plenamente el tránsito en esta importante vía interdepartamental.

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