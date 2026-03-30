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Terminal de Cochabamba opera con normalidad, pero piden precaución por lluvias

Autoridades reportan salidas normales, pero recomiendan precaución por lluvias y deslizamientos en algunas rutas del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/03/2026 21:12

Cochabamba, Bolivia

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Las salidas de buses desde la terminal de Cochabamba, tanto hacia el oriente como al occidente del país, se encuentran habilitadas y operan con total normalidad. Registrandose en las últimas horas un incremento en la afluencia de pasajeros.

Muchos viajeros buscan trasladarse a distintos departamentos o retornar a sus lugares de origen tras el fin de semana, lo que ha generado mayor movimiento en la terminal terrestre.

Desde Tránsito, no obstante, emitieron recomendaciones dirigidas a los conductores debido a las emergencias ocasionadas por las lluvias, principalmente en regiones del oriente del país.

Las autoridades recordaron que en días recientes se registraron deslizamientos en el sector de Siete Curvas, lo que obliga a extremar medidas de precaución.

Asimismo, se informó que existe personal desplegado en diferentes tramos carreteros, encargado de guiar a los conductores y prevenir incidentes o percances durante los viajes.

El panorama, por ahora, es de circulación normal, aunque con vigilancia y llamados constantes a la prudencia en las rutas afectadas por las condiciones climáticas.

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