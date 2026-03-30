Presidente Paz destaca rol de los Colorados de Bolivia: "Son la primera imagen del país"

El presidente Rodrigo Paz Pereira destacó el rol del Regimiento Colorados de Bolivia en la seguridad del Estado, durante un acto oficial en el que reconoció el trabajo de esta unidad dependiente de las Fuerzas Armadas.

“El cuidado de la presidencia no solo implica proteger a una autoridad, sino a toda la institucionalidad democrática”, afirmó la autoridad, al subrayar la importancia de este cuerpo en el resguardo del sistema democrático.

Paz señaló que, en el marco de la normativa vigente, el regimiento cumple funciones clave en la protección del mandatario y su entorno, garantizando la estabilidad institucional.

El mandatario remarcó que la democracia permite el disenso y la protesta, a diferencia de otros sistemas. En ese contexto, mencionó el papel de instituciones como el parlamento, el sistema judicial y el Tribunal Supremo Electoral.

También destacó el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución.

Durante su intervención, el presidente hizo referencia a operativos contra el crimen organizado y los riesgos que estos implican.

“Hemos metido a mucha mafia en la cárcel, si no fuera por ustedes, verían la forma de vengarse”, señaló, al agradecer la labor conjunta entre militares y la Policía.

El mandatario anunció el fortalecimiento de la formación de efectivos, con el objetivo de ampliar capacidades y reducir la dependencia de capacitación externa.

Asimismo, indicó que se impulsará entrenamiento especializado para unidades de élite en seguridad presidencial.

“Son los Colorados la primera cara que ve un mandatario cuando llega al país”, expresó, al resaltar también el valor simbólico del Palacio Quemado.

Paz reiteró su reconocimiento al regimiento y al conjunto de las Fuerzas Armadas por su labor. “Bolivia tiene mucho por dar, no es fácil, pero tenemos la fuerza para salir adelante”.

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