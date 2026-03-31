¿Cómo saber si el pescado está en buen estado? Activan controles en Cochabamba

La Jefatura de Defensa al Consumidor intensifica operativos de control de calidad y precio del pescado en Cochabamba, con el objetivo de garantizar su adecuada comercialización durante la temporada de Semana Santa.

El responsable del área, Enrique Vizcarra, explicó que las inspecciones verifican principalmente el cumplimiento de la cadena de frío y las condiciones de higiene del producto.

“Lo primero que se hace es una verificación de los niveles de temperatura; no puede exceder los 5 grados centígrados”, señaló.

Asimismo, detalló que se revisan características físicas del pescado para asegurar su frescura, como el color de las agallas, que debe ser rojizo o marrón, la firmeza muscular, la adherencia de las escamas y el estado de los ojos.

También indicó que el olor debe ser similar al de agua de río o alga marina, y no presentar olor a amoníaco, lo que evidenciaría descomposición.

Para esta semana, se prevé la instalación de al menos tres puntos de control donde se supervisará tanto el precio como el peso del producto, además de exigir que las listas de precios estén visibles para los consumidores.

Limpieza

Por su parte, el intendente municipal, Enrique Navia, informó que se realizó la limpieza y lavado de los puestos de venta de pescado en la zona de El Arco, sobre la avenida Petrolera, uno de los principales centros de comercialización en estas fechas.

Añadió que los controles serán intensificados para garantizar un precio justo y condiciones sanitarias adecuadas.

En cuanto a los precios, se reportó estabilidad, con el kilo de pescado entre Bs 35 y Bs 38, en medio de una alta demanda por las celebraciones de Semana Santa.

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