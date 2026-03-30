Semana Santa: capacitan a comerciantes para garantizar pescado seguro en La Paz

La Intendencia Municipal de La Paz intensificó las capacitaciones dirigidas a las comerciantes que venden pescado y mariscos, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos y proteger la salud de la población durante la Semana Santa.

“Estamos realizando capacitaciones para que las vendedoras cumplan con todos los controles de calidad y ofrezcan productos en buen estado”, explicó un funcionario edil durante un operativo en la zona de El Tejar.

Las autoridades señalaron que las comerciantes son instruidas en aspectos clave como la correcta conservación de los alimentos, la higiene en la manipulación y la identificación de productos frescos.

“Se les enseña a reconocer cuándo un pescado está en buen estado, verificando las agallas, los ojos y las escamas”, indicó.

En el caso de mariscos, también se refuerzan conocimientos para evitar la venta de productos en descomposición.

“El pulpo, por ejemplo, no debe presentar olor a amoníaco; si lo tiene, ya no es apto para el consumo”, advirtieron.

Asimismo, se exige que las vendedoras cumplan con normas sanitarias básicas.

“Deben contar con carnet de manipulación, utilizar uniforme y barbijo, y garantizar condiciones adecuadas de limpieza en sus puestos”, detallaron.

Las capacitaciones también alcanzan a quienes comercializan alimentos preparados, enfatizando la importancia de una correcta cocción para evitar riesgos a la salud.

Desde la Intendencia se recordó que la población puede reportar irregularidades a través de la línea 975, con el fin de reforzar los controles.

“Buscamos no solo controlar, sino también educar a las comerciantes para que ofrezcan productos seguros y de calidad”, concluyeron las autoridades.

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