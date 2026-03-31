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Semana Santa: el sentido del Martes Santo y su mensaje espiritual

La jornada recuerda los momentos de tensión previos a la Pasión y propone reflexión sobre la traición, la fe y la conversión.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/03/2026 8:43

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Bolivia

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La Iglesia católica conmemora el Martes Santo, también llamado el “Martes de la Controversia”, como un día de preparación espiritual antes del inicio del Triduo Pascual.

La fecha recuerda los momentos en que Jesús fue cuestionado por líderes religiosos y políticos, en un ambiente marcado por la tensión y la desconfianza.

La jornada también evoca la negación de Pedro, reflejando la fragilidad humana frente a la fe.

“Uno de ustedes me va a entregar”, anuncia el Evangelio, anticipando los acontecimientos de la Pasión.

 

 

Camino hacia el Triduo Pascual

El Triduo Pascual comenzará el Jueves Santo y culminará con la Vigilia Pascual, extendiéndose hasta el Domingo de Resurrección.

En estos días se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, eje central del calendario cristiano.

Prácticas recomendadas

Durante el Martes Santo, la Iglesia invita a los fieles a realizar el Vía Crucis, el examen de conciencia y acercarse al sacramento de la reconciliación.

Estas prácticas forman parte del proceso de conversión espiritual propio de la Semana Santa.

Con información de ACI Prensa. 

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