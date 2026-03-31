Cochabamba se prepara para Semana Santa: Entre el impulso al turismo, el sabor local y el dulce festejo de Pascua

Con la llegada de la Semana Santa, la "Llajta" se alista para vivir una de sus festividades más importantes del año. Los sectores productivos, turísticos y comerciales de Cochabamba han activado sus motores para recibir a miles de visitantes, aunque no sin lanzar una advertencia urgente a las autoridades para proteger la economía regional.

Piscicultores en "alerta roja" por el contrabando

La Cámara Agropecuaria, a través de su representante Rolando Morales, ha formalizado un pedido ante el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando para frenar el ingreso ilegal de pescado, especialmente desde Argentina.

Morales destacó que esta es la época de mayor demanda para los piscicultores locales, un sector que sustenta a más de 12.000 familias solo en el Trópico cochabambino.

Calidad y frescura: Los productores ofrecen 10 variedades de pescado (como el tambaquí y el surubí) de "primerísima calidad".

Rapidez logística: "El producto que sale de Puerto Villarroel llega a la ciudad en solo cuatro horas", enfatizó Morales, instando a la población a consumir lo nuestro para evitar el cierre de unidades productivas.

Hotelería: Un feriado con altas expectativas

Por su parte, el sector hotelero se muestra optimista. Tito Navia, presidente de la Cámara Hotelera, informó que esperan alcanzar una ocupación de entre el 80% y 85%. Aunque existe cierta susceptibilidad por posibles problemas sociales o el clima, la oferta está lista para cautivar tanto al turista nacional como internacional.

Además de la gastronomía típica, el turismo religioso será el protagonista. En coordinación con el municipio, se han organizado actividades como el recorrido por las 14 estaciones del Cristo de la Concordia, un evento que promete ser el epicentro de la devoción cochabambina.

El dulce color de la Pascua

Para el cierre de la festividad, las comerciantes de la avenida Juan de la Rosa ya han transformado sus puestos en un festival de colores y chocolates. La oferta para el Domingo de Pascua es apta para todos los bolsillos:

Precios: Desde Bs 1 los huevos más pequeños hasta más de Bs 100 los de gran tamaño.

Variedad: Canastas temáticas, conejitos de chocolate, moneditas y los populares huevos que incluyen juguetes en su interior.

Paquetes escolares: Ante la demanda de unidades educativas, se ofrecen cajas de 20 huevitos por Bs 25.

Las vendedoras invitan a la ciudadanía a visitarlas en sus puestos, donde atienden desde las 07:00 hasta las 22:00, asegurando que la tradición de buscar huevitos de pascua siga viva en los más pequeños.

Con este panorama, Cochabamba se perfila como el destino ideal para combinar la reflexión religiosa con la reactivación económica y el disfrute en familia.

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