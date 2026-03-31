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Paz denuncia “traición” y apunta a "mafias" por robo de combustible

El presidente vinculó a grupos locales con redes internacionales y anunció acciones para investigar el sabotaje y recuperar YPFB.

Red Uno de Bolivia

31/03/2026 11:53

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El presidente Rodrigo Paz denunció una presunta red de robo y sabotaje de combustible, a la que calificó como una “traición a la patria”, y anunció acciones para identificar y sancionar a los responsables.

Según la autoridad, se trataría de una estructura que involucra a actores nacionales e internacionales. “Son mafias internacionales (…) de familias bolivianas o de origen boliviano”, afirmó el mandatario, al señalar que estas acciones afectan el suministro y la economía.

Paz sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de un esquema organizado.

 

 

 

El presidente también aseguró que se impulsarán medidas para recuperar y fortalecer YPFB, ante presuntas irregularidades en su gestión.

Indicó que se priorizará la institucionalidad y el control estatal.

“Se irán todos a la cárcel”, afirmó el mandatario, al advertir que se iniciarán procesos judiciales contra los implicados.

Además, señaló que deberán devolver los recursos obtenidos de forma ilegal.

El Gobierno informó que hubo intercambio de información con Chile, lo que permitió identificar posibles irregularidades en el sector.

Paz planteó un escenario de decisión entre continuar con prácticas ilegales o avanzar hacia un modelo de transparencia y control estatal.

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