Milton Melgar enciende la fe: “Hoy vamos a ir al Mundial”

En la previa del decisivo encuentro entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak, el histórico exjugador Milton Melgar brindó un mensaje cargado de motivación y confianza dirigido al plantel nacional.

El exmundialista destacó que llegar a esta instancia ya representa un impulso anímico importante para los jugadores.

“La motivación ya la tienen. Estar aquí significa que están preparados. Lo que deben hacer es disfrutar el momento, porque son oportunidades únicas”, expresó, resaltando la importancia de competir con compromiso colectivo.

Melgar insistió en que el grupo debe priorizar el trabajo en equipo y entregarse al máximo dentro del campo.

“Ese disfrute viene con responsabilidad, con el compromiso de dar todo lo trabajado. Primero está el grupo, y desde esa unión se puede ser mejor que el rival”, afirmó.

Además, no ocultó su optimismo respecto al desenlace del partido.

“Hoy vamos a ir al Mundial. Los muchachos nos han ilusionado, tienen condiciones y, siendo jóvenes, nos han dado una gran esperanza”, sostuvo con firmeza.

El exfutbolista fue parte de la histórica generación que representó a Bolivia en la Copa Mundial de la FIFA 1994, disputada en Estados Unidos, y hoy transmite esa experiencia a una nueva camada que sueña con devolver al país a la élite del fútbol mundial.

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