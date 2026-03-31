TSE fija balotaje el 19 de abril: ¿en qué regiones se repite la votación para gobernadores?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció la segunda vuelta para gobernadores en cinco departamentos, programada para el 19 de abril, tras los resultados de las elecciones regionales del 22 de marzo.

La decisión fue aprobada por la Sala Plena del organismo electoral. Según su presidente, Gustavo Ávila, el objetivo es completar la elección en las regiones donde ningún candidato alcanzó la mayoría requerida.

Regiones donde habrá balotaje

Los departamentos que irán a segunda vuelta son La Paz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni. En estas zonas competirán candidatos de la alianza oficialista Patria frente a postulantes de otras fuerzas políticas.

En La Paz, el oficialista Luis Revilla disputará la gobernación con René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP).

Santa Cruz aún espera confirmación oficial

El TSE informó que en Santa Cruz se repetirá la votación el 5 de abril en 97 mesas, debido a un error logístico en el municipio de San Ignacio de Velasco.

Ávila señaló que, aunque los resultados ya estarían definidos, la ley exige completar el cómputo al 100 % antes de convocar formalmente a la segunda vuelta en ese departamento.

Los datos preliminares anticipan un balotaje entre Juan Pablo Velasco, de Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

Cómo se define un ganador

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50 % de los votos o al menos 40 % con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.

En esta elección ya fueron definidos tres gobernadores:

Potosí: René Joaquino (Alianza Social)

Pando: Gabriela de Paiva (Libre)

Cochabamba: Leonardo Loza, afín a Evo Morales

Más de 5.000 cargos en disputa

En los comicios del 22 de marzo, los bolivianos eligieron más de 5.000 autoridades, incluyendo gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales para el próximo periodo de gobierno regional.

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