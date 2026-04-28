Récord mundial en YouTube: streamer recauda millones para niños con cáncer en nueve días

El poder de internet volvió a demostrar su lado más solidario. El streamer polaco Piotr Hancke logró recaudar más de 69 millones de dólares para ayudar a niños con cáncer, tras realizar una transmisión en vivo ininterrumpida durante nueve días.

El maratón digital, emitido desde un pequeño apartamento en Varsovia, reunió más de 250 millones de zlotys (cerca de 60 millones de euros), triplicando el anterior récord mundial para un evento benéfico de este tipo. La iniciativa no solo movilizó a miles de donantes, sino también a reconocidas figuras públicas que se sumaron a la causa.

Entre los participantes destacaron la tenista Iga Świątek y el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski, quienes aportaron visibilidad y apoyo a una campaña que rápidamente se volvió viral.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando varias celebridades decidieron raparse la cabeza en plena transmisión como gesto de solidaridad con los pacientes oncológicos, generando una ola de reacciones en redes sociales.

La transmisión comenzó el 17 de abril en YouTube y concluyó el 26 a las 21:37, alcanzando picos de hasta 1,4 millones de espectadores simultáneos, lo que también marcó un récord de audiencia.

“Apuntamos a lo más alto y a lo más profundo para ayudar a quienes más lo necesitan”, señalaron desde la organización del evento, que ya es considerado uno de los mayores hitos solidarios en la historia del streaming.

Mira la programación en Red Uno Play