Noche difícil para Mikaela Malky: su presentación dejó críticas y preocupación

La segunda presentación de la noche en Duelo de Voces tuvo como protagonista a Mikaela Malky, quien subió al escenario representando al equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo.

Con una propuesta cargada de sensibilidad, la cantante interpretó “Mientes”, de Camila, en una versión sinfónica. Sin embargo, su actuación estuvo marcada por dificultades vocales que impactaron directamente en su desempeño.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado coincidió en que la participante no atravesaba su mejor momento. Tito Larenti fue el primero en señalar los problemas en la voz.

“Se notó que estás ronca y también en tu distracción. No estabas metida en la canción ni en la puesta. Me encanta tu voz, pero hoy no fue tu noche”, expresó.

Marco Veizaga, por su parte, valoró la propuesta musical, pero advirtió sobre la importancia de adaptar la interpretación cuando existen limitaciones vocales.

“La versión fue muy linda, pero los nervios llegaron. Si uno no está bien de la voz, tiene que evitar notas exigentes. Esta noche te vi a medias”, comentó.

En la misma línea, Diego Ríos manifestó su preocupación por el rendimiento reciente de la participante.

“Es una lástima, porque me gusta lo que haces, pero siento que en vez de avanzar estás retrocediendo. Hay que volver a la seguridad”, sostuvo.

Finalmente, Alenir Echeverría fue contundente en su evaluación.

“Esta no fue tu noche. Estoy decepcionada porque esperaba un espectáculo”, afirmó.

Tras las devoluciones, se dio a conocer el puntaje promedio de la participante —sin incluir el voto secreto de Tito Larenti—, que alcanzó los 4.0 puntos.

Al cierre, Mikaela reconoció las dificultades que enfrentó durante su presentación y aseguró que, pese a las complicaciones, hizo todo lo posible por cumplir.

La competencia continúa y la artista buscará recuperarse en las próximas galas para retomar su nivel y mantenerse en carrera.

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