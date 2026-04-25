La noche más difícil: Mikaela enfrenta problemas de salud y recibe duras críticas

La última presentación de la noche dejó un contraste en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Mikaela Malky fue la encargada de cerrar la gala, pero su actuación estuvo marcada por la inseguridad y problemas en la voz.

La cantante interpretó “No me queda más”, de Selena, en versión balada. Sin embargo, desde el inicio reconoció que atravesaba molestias en la garganta, lo que terminó influyendo en su desempeño.

Una presentación condicionada

Durante su interpretación, Mikaela mostró momentos de estabilidad, pero también dudas que fueron evidentes para el jurado.

Diego Ríos señaló:

“Se notó que estabas delicada… entraste con miedo. No es la mejor noche, pero tampoco estuvo mal”.

El peso de la inseguridad

Para Alenir Echeverría, el principal problema fue la falta de confianza:

“Tienes una voz hermosa, pero entraste insegura… se notó que tu voz no estaba en su estado original”.

En la misma línea, Tito Larenti remarcó:

“La inseguridad es una carta que no se debe jugar… aun así, eres una de las participantes con más identidad”.

Falta de interpretación

El análisis más crítico llegó por parte de Marco Veizaga, quien cuestionó la conexión con la canción:

“Fue una presentación muy estable, pero no interpretaste la canción… no la sentí”.

Además, advirtió sobre un error clave: anticipar las fallas antes de cantar, lo que condiciona la percepción del público.

Puntaje y reacción

La puntuación promedio fue de 5.0, uno de los registros más bajos de la semana.

Tras la presentación, Lilibeth Temo aseguró que el equipo continuará trabajando en la expresión escénica y la seguridad de la participante.

Mikaela cerró la noche con una actuación que dejó ver su talento, pero también sus debilidades. La confianza y la interpretación serán claves si quiere mantenerse en competencia.

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