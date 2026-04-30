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Interceptan a mujer en Oruro con 77 cápsulas de droga en su cuerpo rumbo a la frontera

Una mujer de 22 años fue interceptada en un control en la ruta Oruro–Pisiga tras detectarse el transporte de cápsulas de droga. Parte de la sustancia estaba adherida a su cuerpo y otra habría sido ingerida. El caso está en investigación.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 9:39

Oruro: joven es aprehendida con 77 cápsulas de cocaína en su organismo. Foto Fiscalía
Oruro, Bolivia

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El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que una mujer de 22 años, oriunda de Cochabamba, es investigada por el delito de tráfico de sustancias controladas tras ser interceptada en un punto de control en la carretera Oruro–Pisiga.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:05 del lunes 27 de abril, cuando efectivos realizaron la requisa de un minibús y detectaron la actitud sospechosa de la sindicada.

Hallazgo de droga

Durante la revisión, se evidenció que la mujer transportaba cápsulas de cocaína adheridas a su cuerpo, además de haber ingerido otras con la intención de trasladarlas hasta la frontera con Chile.

En total, se secuestraron 77 cápsulas de cocaína:

  • 24 cápsulas adheridas a sus partes íntimas

  • 53 cápsulas que la mujer habría ingerido previamente

Oruro: joven es aprehendida con 77 cápsulas de cocaína en su organismo. Foto Fiscalía

Riesgo y antecedentes

La autoridad advirtió sobre los peligros de esta modalidad de tráfico:

“En muchos casos, las personas que transportan droga en su organismo han fallecido o presentan secuelas graves. No vamos a permitir que se siga utilizando a personas necesitadas para estos ilícitos”.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para identificar a los responsables detrás del envío de la sustancia controlada.

El caso pone nuevamente en evidencia el uso de personas como “mulas” para el transporte de droga, una práctica de alto riesgo que sigue siendo detectada en rutas hacia zonas fronterizas.

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