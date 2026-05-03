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Policial

Detienen en Bolivia a dos peruanos con 195 kilos de cocaína en el lago Titicaca

Las autoridades señalaron que el decomiso representa un golpe significativo a estructuras del narcotráfico.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 15:47

Foto: Referencial
La Paz

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La Armada y la Policía de Bolivia detuvieron a dos ciudadanos peruanos con 195 kilos de clorhidrato de cocaína que transportaban en un bote en el lago Titicaca, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Defensa y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía publicaron este domingo en sus redes sociales que el operativo fue realizado la noche del viernes cuando intervinieron un bote de madera cerca del municipio boliviano de Ancoraimes, situado a orillas del lago que comparten Bolivia y Perú.

La Armada destacó que se trata de un "significativo golpe a las estructuras del narcotráfico que operan en esta región estratégica".

Un capitán de la institución militar, Herbi Rioja, señaló que el decomiso tendría un valor de 3,2 millones de bolivianos, equivalentes a casi 460.000 dólares al tipo de cambio oficial.

Bolivia y Perú, además de Colombia, son países productores de hojas de coca y cocaína.

Las autoridades de Bolivia calculan que en el país existen actualmente 40.000 hectáreas del arbusto de coca, de las que 22.000 están protegidas por la ley para el consumo tradicional, cultural y las industrias lícitas.

Otras 18.000 hectáreas están al margen de la norma y la fuerza antidroga busca erradicar este año al menos 10.000.

Las autoridades también han proyectado que el potencial de producción de cocaína en Bolivia es de alrededor de 300 toneladas métricas anuales y han anunciado que aumentarán las operaciones policiales antidroga. EFE

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