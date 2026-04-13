Golpe al narcotráfico en Cochabamba: destruyen 46 fábricas de droga en 72 horas

En medio de la intensificación de operativos antidroga en Bolivia, el Gobierno informó sobre un contundente golpe al narcotráfico en el trópico de Cochabamba, donde en apenas 72 horas se logró la destrucción de 46 fábricas de droga, además de múltiples aprehensiones y decomisos.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, detalló que los operativos permitieron la aprehensión de 11 personas de nacionalidad boliviana, el secuestro de siete vehículos y una motocicleta, así como la incautación de grandes cantidades de sustancias controladas.

“Son casi 9.000 litros de droga líquida, además del secuestro de armas, vehículos e inmuebles”, informó la autoridad.

Asimismo, precisó que durante el fin de semana se ejecutaron acciones adicionales que permitieron destruir el equivalente a 5,5 toneladas de marihuana en plantaciones, además de incautar 50 kilogramos de cocaína y 260 kilogramos de marihuana.

Según explicó Justiniano, estos resultados responden a un fortalecimiento en las tareas de inteligencia y coordinación operativa.

“Es un trabajo producto de afinar las direcciones de inteligencia, lo que está permitiendo estos resultados”, afirmó.

No obstante, la autoridad reconoció que, pese a la destrucción de fábricas, estas vuelven a instalarse rápidamente.

En ese contexto, advirtió que el problema estructural radica en la alta cantidad de cultivos de coca destinados al narcotráfico, especialmente en el trópico de Cochabamba.

“Estimamos que estamos llegando a unas 15.000 hectáreas o más. Mientras exista una alta producción destinada a la cocaína, seguiremos teniendo este tipo de situaciones”, explicó.

Ante ello, el Gobierno proyecta alcanzar un equilibrio entre erradicación y producción legal de coca, además de impulsar un nuevo estudio sobre el consumo interno de la hoja.

En el ámbito internacional, Justiniano destacó la reciente participación de Bolivia en una reunión regional en Montevideo junto a países del cono sur y la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Aclaró además que la cooperación internacional no implica la presencia operativa de agentes extranjeros en el país.

Sobre la lucha contra grandes estructuras criminales, la autoridad indicó que ya se logró la captura de un objetivo de alto valor, lo que permitió fortalecer la confianza internacional.

“Es el comienzo para desarticular otras estructuras. Hay más objetivos identificados, pero no podemos dar nombres”, afirmó.

Respecto a la meta de erradicar 10.000 hectáreas de coca, el viceministro aseguró que se busca evitar conflictos sociales mediante el diálogo con productores legales.

“El productor legal debe ser nuestro aliado. La coca ilegal también los afecta económicamente”, concluyó.

Los operativos reflejan avances en la lucha contra el narcotráfico, aunque también evidencian los desafíos persistentes en un problema de carácter estructural y regional.

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