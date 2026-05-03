Un dramático accidente quedó registrado en un video donde se observa el momento en que un hombre intenta descender de un bus mientras el vehículo aún estaba en movimiento, sufriendo una grave lesión en una de sus piernas.

Según las imágenes, de aproximadamente cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos de duración, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba de pie en la puerta del motorizado mientras este avanzaba. Apenas transcurridos unos segundos, el sujeto decide bajar justo cuando el conductor realizaba una maniobra hacia el lado izquierdo.

En ese instante, el hombre resbala y cae cerca de una de las ruedas del vehículo, quedando atrapada una de sus piernas. Tras los gritos de dolor y señales desesperadas de la víctima, el conductor logra detener la marcha y retrocede para liberarlo.

Posteriormente, el chofer descendió del bus para asistir al herido, mientras otras personas se aproximaban al lugar para brindar ayuda. Minutos más tarde, el afectado fue subido a un motorizado de tres ruedas para ser trasladado presuntamente a un centro médico.

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