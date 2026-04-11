Cívicos aseguran que el Mercado Mutualista “es de Santa Cruz” y anuncian defensa

El vicepresidente del Comité Cívico Cruceño, Agustín Zambrana, afirmó que la institución defenderá el Mercado Mutualista, asegurando que los predios “son y serán de Santa Cruz”, en medio de un conflicto legal por la propiedad del terreno.

El dirigente remarcó que no buscan mediar en el caso, ya que consideran que la situación es clara. “Estamos nosotros defendiendo, que quede clarísimo, no vamos a intermediar nada. (…) Los predios del Mutualista son, serán de Santa Cruz”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Comité Cívico ya identificó a los presuntos responsables del conflicto y que en una primera etapa se convocará a la institucionalidad cruceña para asumir acciones.

El vicepresidente sostuvo que posteriormente se buscará establecer responsabilidades en el ámbito judicial. “Primero vamos a solucionar el tema público (…) ¿Quiénes son los abogados que estuvieron involucrados en esta pérdida del juicio?”, cuestionó.

Finalmente, advirtió que, como última medida, se convocará a movilizaciones en las calles para defender lo que califican como “bienes del pueblo”.

“Vamos a ir a las calles, vamos a ir a las trincheras a defender lo que es del pueblo”, afirmó.

El dirigente añadió que en el proceso se revelarán a los presuntos responsables de un intento de apropiación del mercado, en el marco del conflicto legal en curso.

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