"Nos darán una alegría": 'Conejo' Arce viaja a México para alentar a la selección en el repechaje

El exseleccionado boliviano Juan Carlos 'Conejo' Arce, viajó rumbo a Monterrey para acompañar a la selección boliviana en el decisivo partido de repechaje, con la esperanza de volver a vivir una clasificación histórica.

Desde el aeropuerto, Arce expresó su confianza en el plantel nacional y dejó en claro que, aunque esta vez le toca apoyar desde afuera, su compromiso con La Verde sigue intacto.

“No hay promesas, lo único que sé es que nos van a dar una alegría. Vienen haciendo las cosas bien, hay un gran grupo humano”, afirmó.

El exjugador destacó el trabajo colectivo del equipo y aseguró que la clave está en mantener la unidad y el enfoque que los llevó hasta esta instancia. “Es difícil, pero no imposible. Hay un lindo grupo y eso es importante para que las cosas salgan bien”, sostuvo.

Arce también comparó el momento actual con la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de 1994, tras el recordado proceso rumbo a Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994. “Esto es lo más cercano que hemos estado después de más de 30 años. Es mérito total de los jugadores, el cuerpo técnico y la federación”, remarcó.

Antes de abordar el vuelo, envió un mensaje directo al plantel: “Que hagan lo que saben hacer. Que se mantengan firmes, unidos, porque eso les ha dado este repechaje. Vamos a estar apoyándolos con el corazón en la mano”.

El “Conejo” será parte de la delegación de hinchas, dirigentes y exjugadores que acompañarán a la selección en este crucial encuentro, con la ilusión de que Bolivia dé el último paso hacia la clasificación y le regale una nueva alegría al país.

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