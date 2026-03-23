TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Balacera Policías enmanillados

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Cinco agrupaciones políticas sancionadas por "ensuciar" la ciudad de Cochabamba

Las organizaciones tienen 72 horas para retirar su propaganda y limpiar los espacios afectados. De no cumplir con esta disposición, se aplicará una sanción adicional de 1.000 bolivianos por día.

Cristina Cotari

23/03/2026 15:02

Cinco agrupaciones políticas sancionadas por "ensuciar" la ciudad de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Alcaldía de Cochabamba sancionó a cinco agrupaciones políticas con multas de 15.000 bolivianos por ensuciar la ciudad con propaganda electoral, incluyendo banderines, pasacalles y murales en muros de contención.

Las agrupaciones afectadas son Libre, Nueva Generación Patriótica (NGP), Patria, Súmate y Soluciones Con Todos (SCT).

El director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, aclaró que la multa se aplica por la infracción y no por la limpieza de la ciudad, aunque las organizaciones tienen 72 horas para retirar su propaganda y limpiar los espacios afectados.

De no cumplir con esta disposición, se aplicará una sanción adicional de 1.000 bolivianos por día, acotó.

Asimismo, la Alcaldía evalúa sancionar a otras tres agrupaciones que también invadieron espacios públicos con propaganda política, cuya notificación se realizará en las próximas horas. La medida busca mantener la ciudad limpia y ordenada durante el proceso electoral, garantizando que la propaganda política cumpla con las normativas vigentes

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD