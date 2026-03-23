Cinco agrupaciones políticas sancionadas por "ensuciar" la ciudad de Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba sancionó a cinco agrupaciones políticas con multas de 15.000 bolivianos por ensuciar la ciudad con propaganda electoral, incluyendo banderines, pasacalles y murales en muros de contención.

Las agrupaciones afectadas son Libre, Nueva Generación Patriótica (NGP), Patria, Súmate y Soluciones Con Todos (SCT).

El director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, aclaró que la multa se aplica por la infracción y no por la limpieza de la ciudad, aunque las organizaciones tienen 72 horas para retirar su propaganda y limpiar los espacios afectados.

De no cumplir con esta disposición, se aplicará una sanción adicional de 1.000 bolivianos por día, acotó.

Asimismo, la Alcaldía evalúa sancionar a otras tres agrupaciones que también invadieron espacios públicos con propaganda política, cuya notificación se realizará en las próximas horas. La medida busca mantener la ciudad limpia y ordenada durante el proceso electoral, garantizando que la propaganda política cumpla con las normativas vigentes

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